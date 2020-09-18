В центре Тулы спецподразделение УМВД задержало двух закладчиков Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 17 сентября, в Туле возле дома № 114-б на ул. Л. Толстого были замечены люди в масках и чёрной форме, которые задержали двух парней. И это были не преступники, людьми в черном оказались сотрудники спецподразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.

Как стало известно местным СМИ, что стражи порядка заранее узнали, что по данному адресу будет производиться закладка запрещённых веществ. Позже операция подтвердилась, а закладчики были задержаны с поличным. У молодых людей изъяли свёртки с неким веществом.

Подозреваемых в распространении наркотиков доставили в отделение. Устанавливаются все детали произошедшего.