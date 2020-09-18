Московская компания хочет отсудить у тульского "Арсенала" свыше 23,5 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

На тульский «Арсенал» подали в суд. При этом, дело не касается каких-либо футбольных моментов и замечаний. Заявителем и истцом служит московская компания, которая занимается установкой различных спортивных и производственных сооружений, в том числе ледовых площадок, спортзалов и спортплощадок.

Так, столичная компания требует взыскать с клуба свыше 23,5 миллионов рублей. Помимо этого, через суд компания хочет обязать тульский клуб предоставить документацию и обеспечить допуск своих специалистов на объект.

Рассмотрение дела назначено на 3 ноября 2020 года