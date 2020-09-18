19 сентября в центре Тулы нельзя будет купить алкоголь Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 19 сентября, в городе будут праздновать День оружейника. В связи с проводимыми мероприятиями на площади Ленина с 10.00 до 21.00 часов в городе ограничат продажу алкогольной продукции.

В связи с региональным законом, запрещается розничная продажа алкогольной продукции в менее 1000 метров от тех мест, где будут проходить массовые мероприятия. Так, алкоголь перестанут продавать за 3 часа до и после начала мероприятий, а также во время них .

Так, 19 сентября 2020 года в торговых точках, которые находятся в непосредственной близости к праздничным локациям, нельзя будет купить алкоголь с 12.00 до 22.00 часов.