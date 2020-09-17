В Тульской области подросток взял у родителей ключи от "Лады" и погиб в ДТП Фото: материалы пресс-служб

Сегодня ночью, 17 сентября, на 14-м км автодороги Тула – Новомосковск –Сокольники – Березовка произошло смертельное ДТП, где виновником и главным пострадавшим стал несовершеннолетний юноша.

Произошло все в 00:35 по мск. По данным УГИБДД, 17-летний парень взял у своих родителей без спросу ключи от автомобиля «Lada Vesta». Управляя транспортом подросток не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В аварии от полученных травм на месте происшествия скончался сам водитель. Также, есть и двое пострадавших — пассажиры угнанного без спроса автомобиля.