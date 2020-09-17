В Тульской области один из осужденных распространял идеологию радикального ислама в исправительной колонии Фото: Алексей ФОКИН

В одной из колоний, ИК-7, осуждённый попался в руки сотрудникам УФСИН и регионального УФСБ за формирование на территории исправительного учреждения ячейки сторонников радикального ислама.

Установлено, что мужчина распространял среди осуждённых исправительной колонии №7 религиозно-экстремистскую идеологию, призывая их к экстремистской деятельности.

За такие общеуголовные деяния на пропагандиста завели еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.280 УК России «публичные призывы у осуществлению экстремистской деятельности».