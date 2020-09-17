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Коронавирус Covid-19

В Тульской области коронавирус подтвердился у 32 человек

Актуальная статистика по коронавирусу в Тульской области на 17 сентября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области коронавирус подтвердился у 32 человек

В Тульской области коронавирус подтвердился у 32 человек

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 17 сентября, стала известна новая статистика по коронавирусу в Тульской области. Так. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 32 жителей региона.

Однако, 33 человека все же смогли справиться с инфекцией и выздоровели от коронавируса. О своём выздоровлении они узнали после прихода повторных отрицательных результатов теста на COVID-19.

Однако, продолжается и печальная статистика. Так, за минувшие сутки пришли и данные о двух летальных исходах с подтверждённым COVID-19.

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