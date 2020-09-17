«Единая Россия» оказала поддержку новым инициативам муниципальных библиотек

Представители партии наградили призеров областного конкурса «Новые инициативы библиотек». Фото: материалы пресс-служб

Это творческое состязание объединяет коллективы городских и межпоселенческих библиотек, реализующих для местных жителей уникальные программы для популяризации чтения, культурного досуга и духовно-нравственного развития.

В этом году творческие разработки представили 44 библиотеки из 16 муниципальных образований. Фото: материалы пресс-служб

По инициативе «Единой России» конкурс стал традиционным и к нему присоединяется всё больше участников. В этом году свои творческие разработки представили 44 библиотеки из 16 муниципальных образований. По итогам конкурсного отбора определились восемь лидеров в трех номинациях из семи муниципалитетов: «Читательские объединения и клубы», «Культурно-массовые мероприятия и акции» и «Творческие студии и мастер-классы».

В номинации «Культурно-массовые мероприятия и акции» лучшими признаны:

1 место - городской филиал №1 МБУК «Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. Львова,

2 место - детская библиотека Обособленное подразделение МБУК «Новомосковская библиотечная система»,

3 место - Крапивенская сельская библиотека МКУК «Щекинская межпоселенческая центральная библиотека».

По итогам конкурсного отбора определились 8 лидеров в трех номинациях из семи муниципалитетов. Фото: материалы пресс-служб

В номинации «Читательские объединения и клубы»:

2 место - Новопокровская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая районная библиотека МО Богородицкий район»,

3 место - Каменецкая сельская библиотека МУК «Узловская межпоселенческая библиотека МО Узловский район».

В номинации «Творческие студии и мастер-классы»:

1 место - детская библиотека–филиал МУК «Веневская межпоселенческая ЦБС»,

2 место - городская детская библиотека МКУК «Городская библиотечная система» МО город Богородицк,

3 место - Збродовский сельский филиал МКУК «Суворовская межпоселенческая ЦБС».

Чествование победителей прошло в торжественной обстановке, с призами и подарками. Фото: материалы пресс-служб

Чествование победителей прошло в торжественной обстановке, с призами и подарками, которые предоставили секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя областной Думы Николай Воробьев и депутат Госдумы Николай Петрунин.

В поздравлении участвовали секретари и исполнительные секретари местных отделений «Единой России», областные и муниципальные депутаты. Фото: материалы пресс-служб

Призерам вручались благодарственные письма, грамоты и оргтехника: ноутбуки, многофункциональные устройства и новые комплекты книг для пополнения фондов. В поздравлении участвовали секретари и исполнительные секретари местных отделений «Единой России», областные и муниципальные депутаты. Методисты библиотечных систем рассказали о своих разработках, отмеченных по итогам конкурса, поделились планами и перспективами работы, в том числе, связанными с военно-патриотической и краеведческой тематиками.