В Тульской области для Крапивный разработают туристические маршруты и откроют музей Фото: материалы пресс-служб

В 2020 году в селе Крапивне отреставрировали дом купца Прянчикова, продолжают реставрацию в доме купца Астафьева и благоустраивают исторический Астафьевский парк. Работы планируют завершить к концу года.

Помимо этого, в 2020 году в доме Прянчикова был открыт музейно-выставочный комплекс русского искусства, который является филиалом Тульского музея изобразительных искусств. Здесь разместились шедевры известных русских художников XIX – XX веков – Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Поленова, Верещагина, Кончаловского, Рождественского, Шагала и др. Также, в музее работает детская студия по рисованию. В 2021 году в доме купца Астафьева откроется еще один филиал Тульского музея ИЗО – музейно-выставочный комплекс зарубежного искусства.

Помимо объектов культуры и искусства для Крапивны разработают специальный туристические маршруты, в которые будут включены отреставрированные экскурсионные объекты.