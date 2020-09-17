В тульском Заречье в аптека продавали лекарства без рецепта врача Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудников прокуратуры насторожила аптека «Здравия», которая находится в Зареченском районе города. Поэтому правоохранители решили провести там проверку.

В ходе проверки выяснилось, что в аптечном пункте некоторые из имеющихся препаратов хранились в условиях несоответствующего температурного режима. Также, под «раздачу» попал и фармацевт, который продавал некоторые лекарства, подлежащие предъявлению документов(рецептуры), без рецепта врача.

Так, чтобы нарушения были устранены, прокуратура внесла руководителю аптеки представление, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На данный момент все выявленные ошибки устранены. Помимо этого, по решению арбитражного суда, организация привлечена к административной ответственности за грубое нарушение требований, предусмотренной лицензией.