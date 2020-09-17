9,5 лет лишения свободы и штраф в 1,1 млн рублей получила тульский судебный пристав за взятку Фото: Алексей ФОКИН

В Привокзальном районном суде вынесли приговор 37-летней тулячки за получение взятки, являясь на момент преступления должностным лицом. Отметим, что на женщину було заведено уголовное дело.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Тульской области, что жительница областной столицы уже была судима за аналогичные преступления. По данному случаю было установлено, что женщина, занимая должность судебного пристава-исполнителя, с марта по июнь 2018 года получила 80 000 рублей за свою «доброту». А именно, она прекратила два производства.

За такие корыстные деяния туляку приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также женщина выплатит штраф в размере 1,1 млн рублей, а также 5 лет не сможет работать госслужащим в РФ и в органах местного самоуправления. Приговор суда в законную силу не вступил.