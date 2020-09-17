В тульском Плеханово и Федоровке сносят незаконные строения в цыганских поселениях Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 17 сентября, в Туле проходят работы по сносу незаконных построек. Так, зачистка коснулась строений в п.Плеханово и д.Федоровка. В ходе работ семи незаконных строений лишилась территория, где проживают представители цыганского этноса, четыре из них находятся в Федоровке, а три — в Плеханово.

Два строения в деревне жители заранее демонтировали сами, в Плеханово аналогично — все незаконные строения жители разобрали своими силами. Оставшийся строительный мусор планируется убрать до 1 октября.

Отметим, что ситуацию в цыганских поселениях, расположенных в Туле, с 2016 года регулирует Координационный штаб.