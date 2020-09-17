17 сентября в Туле обесточат несколько городских округов Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 17 сентября, некоторые жители Тулы снова останутся без света. Электричества в домах горожан отключат в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ. Об этом сообщает ТГЭС.

Так, 17 сентября с 9:00 до 17:00 без света останутся следующие адреса:

пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Циолковского, 8-г, 8-в; пер. Шевченко, 3, 5, 6, 6-а, 7, 10-а; ул. Н. Руднева, 23, 25; ул. Шевченко, 8-а, 11; ул. Клюева, 8; ул. Станиславского, 21-а

ул. М. Горького, 32, 36-а, 38-а, 36-а, 40; ул. Гагарина, 23, 23-а, 25; Артезианская скважина № 23, д. Рвы

ул. Союзная, 1; ул. Советская, 23-л, 23, 17; ул. Революции, 2, 6

ул. Высокая, 61, 63, 67-83 (нечётн.); 3-й Бежковский пр-зд, 12-20 (чётн.), 7, 9; 1-й Газовый пр-зд, 43-55 (нечётн.); 2-й Бежковский пр-зд, 3-13; ул. Сенежская, 1, 3; ул. Бежковская, 91-103 (нечётн.), 42-64, 70-86 (чётн.)

п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.); ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8

п. Горелки: ул. Партизанская, 21, 34-а; ул. Горельская, 8

п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.); ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.)

пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 55, 57; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25

пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5; ул. Пархоменко, 46, 48; ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23; ул. Станиславского, 29; пер. Станиславского, 2; ул. Ак. Павлова, 38

пр-д П. Морозова, 1-56; пер. Репина, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60; пр-зд Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б; ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67

п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б

С 9:00 до 16:00

Мясново: ул. Санаторная, 2, 4; пер. Санаторный, 3; Одоевское ш., 17-а, 17, 19

С 09:00 до 13:00:

ул. Фрунзе, 20-а