В Тульской области родители и двое детей отравились парами краски Фото: Алексей ФОКИН

В Плавске семейная пара и двое детей 5 и 11 лет отравились неизвестным веществом. Предположительно, парами краски. В этот день строительная бригада красила фасад дома, в котором проживала семья.

Всех четверых госпитализировали в больницу с признаками отравления. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту отравления семьи. По ее результатам будет принято процессуальное решение. А пока следователь устанавливает обстоятельства произошедшего.