В тульском Заречье затопило несколько улиц

В Заречье затопило несколько улиц Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

16 сентября вода хлынула сразу на несколько улиц Зареченского округа. Затоплены оказались территории ряда учреждений, в том числе, детской городской больницы.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Причиной ЧП стала коммунальная авария. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам по ул. Демидовская 72.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Пока их ведут, без холодной воды остаются дома по ул. Демидовская, 72, 117, 119. Ее подачу возобновят по окончании работ.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Одновременно возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.