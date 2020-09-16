19 сентября в Туле ограничат транспортное движение в центре города Фото: Алексей ФОКИН

С 19 и вплоть до 28 сентября в Туле будут введены новые дорожные ограничения. Это будет связано с празднованием Дня оружейника. Однако, ограничения в самом центре города будут связаны еще и с празднованием Дня города.

По данным администрации Тулы, для обеспечения безопасности в ходе дородного движения в городе будут введены следующие ограничения:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) с 00:00 16 сентября до 23:59 28 сентября на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

б) 19 сентября с 06:00 до 22:00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на Крестовоздвиженской площади;

в) 19 сентября с 08:00 до 23:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы;

г) 19 сентября с 18:00 до 23:00 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, включая парковочные пространства, прилегающие к торговым и промышленным предприятиям, сервисам оказания услуг, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Октябрьской на участке от Оружейного переулка до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

2) Также, 19 сентября с 06:00 до 13:00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на Крестовоздвиженской площади будет ограничено движение всех видов транспортных средств.