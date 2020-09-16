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Коронавирус Covid-19

Двое жителей тульской области скончались от коронавируса

Публикуем данные по коронавирусу на 16 сентября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Двое жителей тульской области скончались от коронавируса

Двое жителей тульской области скончались от коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области стала извечна новая актуальная коронавирусная картина в регионе. Так, по данным оперштаба за минувшие сутки с подтверждённым «ковидом» от двусторонней пневмонии скончался один житель области.

Отметим, что в общем количестве с начала эпидемии в Тульской области с подтверждённым коронавирусом умерло 351 человек.

А также, по данным за минувшие сутки инфекцию подтвердили у 30 человек, а 35 — выздоровели от коронавируса.

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