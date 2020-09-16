В Тульской области погибший в ДТП 15-летний подросток бежал по дороге голый и мог быть похищен Фото: Алексей ФОКИН

Новость о пропавшем 15-летнем подростке прогремела в СМИ еще в начале сентября. Шум поднялся из-за того, что возле населённого пункта Житово сотрудники полиции, кинологи и спасатели ищут несовершеннолетнего жителя региона. Позже стало известно, что ночью 5 сентября подростка насмерть сбил автомобиль «Hyundai». О пропаже ребёнка сообщили полицейским родители. Личность и тело погибшего опознали лишь утром.

Сейчас же стали известны некоторые подробности обо всем произошедшем. Выяснилось, что погибшего подростка незадолго до трагедии видели бегущего голым по дороге. По некоторым данным есть версия о том, что парень бросался под колеса движущихся транспортных средств, из-за чего и произошло печальное происшествие. Так, водитель «Hyundai» не успел либо затормозить либо же объехать его.

Однако, близкие погибшего утверждают, что подростка могли похитить, поэтому пытаются найти очевидцев данного ДТП. В полиции же продолжают расследовать данное дело и проводить необходимые проверки. Как утверждает УМВД, что, действительно, подросток мог перебегать дорогу в неположенном месте в темное время суток. Официальных комментариев по поводу «голой пробежки» и похищения пока не поступало.