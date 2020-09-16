В Туле на улице Баженова в пожаре сгорел жилой дом: видео

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Сегодня, 16 сентября, рано утром в Пролетарском районе Тулы произошло большое ЧП. На улице Баженова загорелся жилой дом. При этом пожар был настолько сильным, чьто клубы дыма невозможно было не заметить даже издалека.

Так, о возгорании в Единую службу спасения сообщили в 6:45 по мск. На месте происшествия выдвинулись 6 пожарных расчётов. Пожар был ликвидирован. По данным регионального МЧС, в происшествии пострадавших не выявлено, причина пожара устанавливается.

Видео и фото с места происшествия поделились сами туляки в соцсетях.