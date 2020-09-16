65-летний житель Тульской области лишится свободы за смертельную поножовщину Фото: Алексей ФОКИН

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по региону завершил расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Тульской области. Мужчина обвиняется в убийстве другого мужчины.

А произошло все, 9 мая 2019 года. Так, вечером во дворе одного из домов по ул. Заречная в с. Осаново Новомосковского района между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры, обвиняемый нанес потерпевшему множество колото-резаных ранений в грудь, руки и ноги. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Так, за свое преступное деяние обвиняемого может ждать от 6 до 15 лет лишения свободы.