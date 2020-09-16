УК «Тулжилхоз»: Открытость, гласность, доступность в сфере ЖКХ

На сегодня в управлении УК "Тулжилхоз" 71 многоквартирный дом.

- Дмитрий Петрович, по итогам последнего рейтинга УК, представленного ГЖИ Тульской области 14 июля этого года, «Тулжилхоз» входит в топ-5 тульских управляющих компаний. Как удалось добраться до верхних строчек?

Генеральный директор ООО "Тулжилхоз" Дмитрий Голомысов.

- Очень важно найти взаимопонимание с жителями, построить эти отношения на основе доверия и откровенного разговора. Мы обсуждаем, что надо делать, как делать, и что из этого получится. Каждому дому мы готовы предложить индивидуальные условия обслуживания, рассмотреть любые предложения собственников по организации управления МКД путем заключения договора в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Основная цель нашей работы - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания. Каждый вверенный нам дом мы хотим сделать благоустроенным, каждый двор – чистым и уютным, любую проблему - решаемой.

В компании введена эффективная система обратной связи с жителями.

То, что мы занимаем достойную позицию в «зеленом секторе», не случайно: в этом большая заслуга наших сотрудников, которые работают единой командой и на результат. В коллективе 30 человек, все грамотные и квалифицированные, большинство отработали в сфере ЖКХ не один год, имеют высшее и среднетехническое образование. Приходят и молодые специалисты, наши «старожилы» им помогают, выступая в роли наставников. «Тулжилхоз» – это живой организм, который обновляется и постоянно нацелен на движение вперед.

- Расскажите немного об истории компании. Как все начиналось?

- В период с 2005 по 2014 год я был депутатом Тульской городской Думы, не понаслышке знал о сложностях в сфере ЖКХ, в частности, в пос. Косая Гора. Видя проблемы людей и их просьбы о помощи, понимая всю ответственность этого, принял для себя решение начать работу в этом секторе. «Тулжилхоз» создан в 2013 году, поначалу нам приходилось действовать, как пожарная команда: износ инженерных сетей составлял более 70%, бывало, зимой тепло отключалось сразу в нескольких кварталах. Но мы понимали: если целенаправленно, шаг за шагом, приводить жилищную инфраструктуру в надлежащий вид, то ситуация стабилизируется, и мы перейдем от аврального режима к плановой работе. К 2016 году мы вышли на такой режим: если раньше приходилось только «латать дыры», то сейчас работаем на упреждение аварийных ситуаций.

- Какова география обслуживаемых вами домов?

- Базовая территория – Косая Гора: 5-ти и 9-этажки 80-х гг., 2-этажки барачного типа и даже настоящий «аксакал» - дом 1873 года постройки! Всего «Тулжилхоз» обслуживает 71 МКД, в т. ч. 62 дома в пос. Косая Гора, из них 36 домов выбрали способ «Непосредственное управление». Год назад к нам «перешли» 9 домов мкр. Скуратово. Мы действуем по 2-м направлениям: первое – работа по договорам управления, когда жильцы делегируют нам полномочия по обслуживанию их общедомового имущества. Второй вариант – когда мы выступаем по отношению к некоторым домам как подрядчик, выполняющий определенные виды работ.

Цель УК "Тулжилхоз" - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания.

- Как компания сработала в период пандемии?

- Работы прибавилось: помимо устранения возникающих неполадок в коммунальной сфере, проводим полную дезинфекцию подъездов, входных групп, оборудования на детских площадках… Понимаем: от качества нашей работы зависит здоровье людей.

- Скоро старт нового отопительного сезона, готовы?

- А мы начали готовиться к нему сразу после окончания предыдущего. Одна из самых важных процедур – опрессовка. Благодаря ее тщательному и грамотному проведению обеспечивается безопасность и комфорт жизни людей в зимний период. К предстоящим холодам мы готовы на 100%!

В коллективе управляющей компании - опытные и квалифицированные сотрудники.

- Как оперативно идет обработка заявки от конкретного жителя?

- Здесь мы применили некоторые новации. Граждане могут подать заявку и известными способами: по телефону, по электронной почте, в письменном виде. Но, как и в любой семье, могут возникнуть разногласия и недопонимания: сотрудники работу выполнили, а жильцы не довольны ее качеством. Что делать? По этой причине у нас внедрена обратная связь со старшими по домам с помощью мессенджера: если днем на жилом объекте происходит устранение неполадок, то вечером старший по дому в режиме реального времени сообщает мне, что и насколько качественно по заявке выполнена эта работа. В итоге я имею полное представление о том, довольны ли жители сделанной работой или нет. Если есть шероховатости, сотрудники их оперативно устранят. Я требую выкладывать в мессенджер фото всего фронта работ – до и после. Такой отчет виден всем, нет повода для слухов.

Вторая новинка: мы ведем портфолио для каждого «подопечного» дома. В него помещаются все акты, подробные отчеты по выполненным работам, которые подписывает руководитель УК, главный инженер, начальник ЖЭУ и старший по дому. Это портфолио (с которым может ознакомиться каждый) четко показывает все финансовые затраты и реальные действия, выполненные на конкретном объекте. Все четко и прозрачно. А вообще девиз УК «Тулжилхоз»: открытость, гласность и доступность! Если вы устали от недобросовестной работы на своих домах, обращайтесь к нам! Потенциал у компании есть, мы с удовольствием и профессионально приведем ваш дом в порядок!

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 5.

+7 (4872) 76-10-61.

tulgilhoz@mail.ru

тулжилхоз.рф

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