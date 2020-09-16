С 16 сентября в Туле снова введут ограничения движения Фото: Алексей ФОКИН

В Туле снова введут дорожные ограничения для обеспечения безопасности дорожного движения. Это будет связано с проведением мероприятий в честь Дня оружейника.

Ограничения будут введены с 16 сентября до 19 и 28 сентября. Так, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) с 00:00 16 сентября до 23:59 28 сентября на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

б) 19 сентября с 06:00 до 22:00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на Крестовоздвиженской площади;

в) 19 сентября с 08:00 до 23:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы;

г) 19 сентября с 18:00 до 23:00 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, включая парковочные пространства, прилегающие к торговым и промышленным предприятиям, сервисам оказания услуг, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Октябрьской на участке от Оружейного переулка до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

Выведется ограничение движения всех видов транспортных средств 19 сентября с 06:00 до 13:00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на Крестовоздвиженской площади.