В Тульской области директора строительной компании не заплатил налоги на 48 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области суд вынес приговор директору ООО «ГеоСтройИнжиниринг», который был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий. Однако, платить налоги директор не хотел, поэтому использовал фиктивные документы, вносил подложные сведения в налоговые декларации. В них говорилось, что часть строительных работ выполнялась сторонними организациями.

В ходе следствия выяснилось, что контрагентами по предоставленным фальшивым документам являлись несуществующие предприятия, а все работы выполнялись силами ООО «ГеоСтройИнжиниринг». Помимо этого, не было никакой аренды техники, а строительные материалы не приобретались. Таким образом, экс-директор компании положил себе в карман более 48 млн рублей.

В отношении мужчины был наложен арест на имущество на сумму порядка 23 млн рублей. Помимо этого экс-директор получил два года лишения свободы.