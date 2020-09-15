В Тульской области могут ввести гибридное обучение для школьников и студентов Фото: Алексей ФОКИН

На оперативном собрании представители региональной власти обсудили образовательный вопрос. Так, в ходе обсуждения появилась информация, что к следующему году в области планируют ввести гибридную форму образовательного процесса. Так, школьники и студенты смогут учиться как в очном, так и в заочном режиме. Однако, окончательное решение будет зависеть от эпидобстановки в регионе. Отметим, что ранее во время дистанционного обучения у школьников были некоторые проблемы в дистанционном обучении, которые касались плохого качества интернета или его отсутствия.

Однако, с 1 сентября учебный год начался для тульских учеников в обычном штатном режиме. В каждой школе за каждым классом были закреплены определённые кабинеты, отменены массовые мероприятия, составлены графики приема пищи, занятия по физкультура проводятся на свежем воздухе, а также открыто и функционирует максимальное количество выходов. Все это сделано для того, чтобы ученики из разных классов не пересекались и не заразились опасной инфекцией. Помимо этого, около 13,5 тысяч педагогов прошли вакцинацию от гриппа.