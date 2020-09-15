Более 4,5 тысяч человек в Тульской области заболели ОРВИ за неделю Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ. На данный момент, по данным на 14 сентября, против гриппа привито 96 307 жителей региона. Это 6,6% от численности населения.

По данным Роспотребнадзора, в Тульской области зарегистрировано 4625 случаев заболевания ОРВИ, начиная с 7 сентября и по 13 сентября. Эти данные говорят, что ситуация по ОРВИ в регионе находится пока ниже порога на 18,9%. По данным лабораторного мониторинга на ОРВИ специалисты отмечают циркуляцию вирусов не гриппозной этиологии - парагрипп, риновирус.

Отметим, что на территорию Тульской области поступила партия противогриппозной вакцины для детей «Совигрипп» в количестве 54007 доз, что составляет всего 39% от заявки. Для взрослых поступили такие препараты как «Совигрипп» и «Флю-М» в количестве 220620 доз, что составляет 37% от заявки. Однако, силами региона было докуплено еще 10 540 доз «Совигрипп». Прививку туляки могут сделать в любом государственном учреждении здравоохранения совершенно бесплатно.