В двух исправительных колониях задержали доставщиков запретных мобильных устройств Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники УФСИН по региону не дали реализоваться сразу двум попыткам доставить осуждённым в ИК запрещённые средства мобильной связи. Так, почти одновременно в двух разных колониях задержали граждан, которые пытались пронести и передать отбывающим наказание людям мобильные телефоны и комплектующие к ним.

14 сентября в тульской ИК-2 при досмотре автомобиля «Газель», заезжающего в производственную зону учреждения, для завоза продуктов питания на раме за бензобаком обнаружены и изъяты 2 зарядных устройства, 1 сим-карта и 3 мобильных телефона.

А сегодня, 15 сентября, рано утором в 04:40 по мск возле ИК-6, что находится в Новомосковске, задержали 23-летнего жителя Ленинского района. Молодой человек пытался перебросить через основное ограждение полимерный сверток черного цвета. Позже, внутри свертка обнаружили 4 смартфона и 5 сим-карт различных сотовых операторов. Как заявил мужчина, все это должно было попасть в руки одному из осужденных.

По обоим фактам факту проводится проверка, на злоумышленников составлены материалы.