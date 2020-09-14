Тульский "Арсенал" проиграл "Зениту" со счетом 3:1 Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 14 сентября, в рамках чемпионата России на футбольном поле в Санкт-Петербурге встретились команды тульского "Арсенала" и питерского "Зенита". В первом тайме туляки пропустили два гола в свои ворота от футболистов "Зенита". Во втором же тайме туляки сделали стремительный рывок вперёд, но завершить игру с победой так и не удалось. Так, матч окончился со счетом 3:1 в пользу "Зенита". Отметим, что сейчас туляки находятся на 14 строчке в турнирной таблице.