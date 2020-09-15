Число заболевших коронавирусом в Тульской области увеличилось до 32 человек за сутки Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 15 сентября, стала ясна обновлённая картина по коронавирусной ситуации в регионе. Так, по данным оперштаба в Тульской области за минувшие сутки зафиксировано 32 новых случая заболевания коронавирусом. В общем количестве в регионе успели заболеть 9 686 человек.

Отметим, что на протяжении последних недель число заразившихся «ковидом» людей за сутки не превышало 30 человек. Лишь 9 сентября и 14 сентября - 31 случай. И вот он снова вырос до 32 заболевшего.

Однако, есть и хорошие новости. В регионе на высоких позициях продолжает держаться и показатель выздоровевших людей. Так, за минувшие сутки еще 38 жителей Тульской области смогли справится с COVID-19.