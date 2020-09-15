Туляки начали привозить коронавирус из Турции Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 14 августа, в правительстве Тульской области на оперативном совещании обсудили текущую эпидемиологическую обстановку в регионе. Так,было замечено, что на данное сейчас обстановка по коронавирусу напряжённая, однако стабильная.

Стало известно, что за минувшую неделю, с 7 по 13 сентября, новые заражение коронавирусом не были зафиксированы в 7 районах области, а в четырёх из них - уже более трёх недель. Однако, поступили данные что инфекцию снова начали завозить люди, которые отправились на отдых в Турцию. У восьми человек, вернувшихся оттуда, был подтверждён COVID-19. Всего же из-за рубежа в августе месяце в Тульскую область вернулось 2136 человек.

Однако, как сообщил главный санитарный врач Тульской области, что за последние две недели в регионе снизилось количество внебольничных заболеваний пневмонией. Однако, вместе с уменьшением заболевших пневмонией, резко увеличилось число тех, кому диагностировали грипп и ОРВИ. Так, за неделю количество людей, подхвативших сезонное вирусное заболевание увеличилось на 53% . Есть и хорошая новость, что даже в связи с таким ростом ОРВИ и гриппа, эпидпорог в регионе не превышен.