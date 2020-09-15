На День города тулякам бесплатно покажут новый мультфильм "Сторожевой пес Верный" Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 14 сентября, в Туле для представителей СМИ презентовали короткометражный анимационный фильм «Сторожевой пес Верный». Мультфильм был создан под эгидой Минкультуры России и Российского военно-исторического общества. Премьерный показ картины состоится 26 сентября в Тульском кремле. Посмотреть его можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на мероприятие.

Сюжет фильма повествует о псе по кличке Верный. Он - единственный, кто остался в живых после вероломного нападения крымских татар на один из укрепленных острогов Большой Засечной Черты. Задача четверолапого героя - принести в Тулу весть о приближающейся беде и спасти честь казаков-порубежников. С помощью новых друзей пес собирается выполнить свою важную и довольно таки опасную миссию.

Этот мультфильм расскажет о героизме наших предков и откроет много интересных моментов для детей и взрослых.