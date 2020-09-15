Более 146 тысяч тульских детей поучаствовали в летней досуговой кампании Фото: Алексей ФОКИН

За это лето 748 организаций провели очные мероприятия для более чем 146 тысяч детей в рамках оздоровительной кампании. Так, досуговые программы для детей и подростков были организованы при содействии с ВУЗами, школами, учреждениями допобразования, культуры, молодежной политики и спорта., а также при помощи волонтеров, общественных организаций, «точек роста» и Кванториумов. Об этом рассказали на оперативном совещании.

В очном формате мероприятий поучаствовали 146 616 детей и подростков, а в онлайне — 377 608 человек. Онлайн-досуг был организован 658 организациями. Так при подготовке и реализации летнего досуга особое внимание уделялось несовершеннолетним, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на профилактическом учёте.

Помимо этого, в регионе помогли еще и с трудоустройством несовершеннолетних в летний период. Так, в условиях ограничительных мер, летом успели подработать более 1 400 юных жителей региона.