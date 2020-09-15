15 сентября в Туле произошло массовое отключение света Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 15 сентября, жителям нескольких округов Тулы снова отключат электроэнергию. Это будет связано с проведение ремонтно-профилактических работ ан объектах электроснабжения.

Так, с 9:00 до 17:00 без света останутся жители следующих адресов:

ул. Кутузова, 45; ул. Вильямса, 6-а, 12, 6, 4

ул. Пролетарская, 22, 22-г, 39, 37, 22-а, 22-в; ул. Степанова, 27; ул. Чапаева, 34; ул. Ложевая, 122

Мясново: ул. М. Жукова, 16, 18, 16 к. 2, 16 к. 3; ул. Полюсная, 66, 66-а; 18-й пр-зд, 98, 89, 91, 93

п. Косая Гора: ул. Малиновая засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27; ул. Некрасова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.); ул. Пирогова, 19, 21, 23; ул. Космонавтов, 15, 17; ул. Маяковского, 42-а

ул. Тургеневская, 79-а, 77-85 (нечётн.), 74, 60, 83-а; ул. Л. Толстого, 106-а, 106-114 (чётн.) ул. Демидовская, 179, 179-а; ул. Пузакова, 1; ул. Октябрьская, 82 - ГСК 3 31

Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1, 1-а, 1-в; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-в, 29; ул. Ликбеза, 37, 18, 3, 9, 11, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 19, 27, 31; ул. Б. Кулига, 2, 4, 39; ул. Клинская, 85-а, 85-б, 85-в, 85-г; ул. Н. Упская, 66, 64

ул. М. Гончары, 1-12, 6-а, 6-б, 5-а, 3, 2, 4, 7, 5, 8; ул. Курковая, 150-а, 152, 152-а, 154

Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-д, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б

ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.); ул. Плеханова, 1-43; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.)

п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б