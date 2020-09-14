В Тульской области сотрудник УФСИН получил взятку и уголовное дело за передачу мобильного телефона осужденному

В Тульской области сотрудник ФСИН получил взятку и уголовное дело за передачу мобильного телефона осужденному Фото: Алексей ФОКИН

На 26-летнего сотрудника исправительной колонии УФСИН России по Тульской области завели уголовное дело сотрудники следственного комитета. Молодой человек подозревается в получении должностным лицом взятки.

По версии следствия, в субботу, 12 сентября этого года, мужчина, являяь должностным лицом ФСИН России, получил взятку в размере 35 000 рублей. Эти деньги были вручены подозреваемому за передачу сотового телефона на территорию исправительного учреждения осуждённому, который отбывает там наказание. Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Щекинскому району Тульской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.