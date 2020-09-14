В Тульской области разыскивают водителя, сбившего 11-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье вечером, 13 сентября, на улице Ленина в городе Плавск произошло ДТП, где пострадал юный велосипедист. При этом водитель с места происшествия скрылся и сейчас находится в розыске.

А случилось все в 18:50 мин на улице Ленина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем сбил 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде. После ДТП водитель с места ДТП скрылся. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция просит жителей региона помочь в поиске водителя, сбившего ребенка. Предположительно, что автомобиль был следующей марки: «ВАЗ2114» серебристого цвета)

Если вы были свидетелем данного ДТП, или обладаете какой-либо информацией по данному факту, или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефон: +7(48752) 4-16-26

Телефон дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Плавскому району: +7(48752) 4-16-00 (02);