В Туле ищут свидетелей ДТП, в котором сбили 11-летнего ребенка Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу утром, 11 сентября, в 08-10 на улице Перекопской в Туле, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок пострадал, а водитель скрылся с места скрылся.

Тульская Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев ДТП.

Если вы стали свидетелем данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту, или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), сообщите об этом в дежурную часть по телефону. Также, можно сообщить всю имеющуюся информацию в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефон группы по розыску ОБ ДПС по г.Туле : +7(4872) 222-678; +7(4872) 222-685