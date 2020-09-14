Свыше 1000 медработников в Тульской области заразились коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

За все время эпидемии коронавируса в Тульской области инфекцией заразились 1057 медиков, пятеро из которых не смогли справиться с болезнью и скончались. Об этом сообщил глава регионального Минздрава на оперативном совещании.

Также, рассказали и о финансовой поддержке работающих в период эпидемии врачей. Так, с марта по июль медицинские работникам выплатили 13 млн рублей за то, что они заболели. Поддержали и те семьи, где от коронавируса умер медработник.

С марта по август Тульской области выделено 618 млн рублей на выплаты работникам здравоохранения, которые работают в коронавирусных точках и лечат пациентов от опасной болезни. В августе медработники получили 77 млн рублей.