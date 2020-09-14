83-летняя жительница Тульской области отдала мошеннику 40 000 рубей Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске в отделение милиции обратилась 83-летняя жительница Новомосковска. Она рассказала, что ей позвонили на домашний телефон и сообщили о якобы ее племянница внезапно попала в какие-то неприятности, для решения которых срочно нужны деньги.

Так, доверчивая пенсионерка поверила услышанному, не перезвонила родственнице, не посоветовалась со знакомыми или соседями, а сразу согласилась выполнить все действия, которые сообщили ей по телефону таинственные собеседники. Так женщина отдала злоумышленникам 40 000 рублей. Однако, спустя какое-то время пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества и тут же обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий личность вероятного злоумышленника была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 41-летний житель Санкт-Петербурга, который, предположительно, причастен более чем к пяти эпизодам "телефонного мошенничества" на территории Тульской области. Он звонил своим будущим жертвам и под разными предлогами убеждал их о необходимости передачи денег. Так, случайные курьеры получали денежные средства на месте и переводили их через банкомат на счет подозреваемого.

В отделе МВД России по городу Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ, устанавливаются все детали произошедшего.