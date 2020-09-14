16 сентября жители Пролетарского округа Тулы снова окажутся без воды Фото: Алексей ФОКИН

16 сентября жители Пролетарского района Тулы снова временно останутся без водоснабжения. В этот день с 8:00 до 20:00 запланированы работы по переврезке вновь построенного водовода 2-го подъёма Медвенско-Осетровского водовода диаметром 900 мм.

В связи с этим временно перекроют воду в Пролетарском районе Тулы, с. Венев-Монастырь, д. Анишино, с. Богоявленка, п. Молодежный, д. Медвенка, сов-з Новомедвенский, мкр. Рублево-Медвенский, п. Комарки. По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Однако, на время отключения тулякам будут раздавать питьевую и техническую воду. Публикуем полный раздаточный список.

Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья») с 08.00 до 20.00:

Степанова, 29 (киоск 5);

Марата, 24 б (киоск 4);

Кирова, 14 (киоск 62);

Кирова, 32 (киоск 66):

Кутузова, 15 (киоск 57);

Металлургов, 60 (киоск 64);

Металлургов, 1б (киоск 3).

Выдача питьевой воды из машины ««Губернский колодезь» с 08.00 до 20.00:

- ул. Пролетарская, 22-а ТЦ «Рио»

с 08.00 по 10.45

- ул. Ложевая,125-а ТЦ «Пролетарский»

с 11.15 по 13.45

- ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский»

с 14.15 по 16.45

- ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург»

с 17.15 по 20.00

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00: ул. Пролетарская, 22-а ТЦ «Рио»

С 08.00 по 21.00

- ул. Ложевая,125-а ТЦ «Пролетарский»

С 08.00 по 21.00

- ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург»

С 08.00 по 21.00

- ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский»

С 08.00 по 21.00

- ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки)

С 08.00 по 21.00