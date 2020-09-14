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Праздничный салют ждет туляков на День оружейника

Праздник состоится 19 сентября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Праздничный салют ждет туляков на День оружейника

Праздничный салют ждет туляков на День оружейника

Фото: Алексей ФОКИН

19 сентября в Туле состоится большой праздник — День оружейника. ПО этому поводу в городе пройдет целый калейдоскоп мероприятий. Каждое из них будет организовано ао всем правилам Роспотребнадзора.

С самого утра на площади Ленина г. Тулы заработает выставка современной военной техники, разрабатываемой и производимой на тульских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Завершится же праздник большим концертом на площади Ленина. Там для туляков и жителей города выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и артисты Тульской областной филармонии. В 21:00 прогремит праздничный салют. Помимо этого, туляков порадует ещё и светомузыкальное представление в Тульском государственном музее оружия.

Публикуем полную афишу мероприятий в День оружейника в Туле.

Площадь Ленина

10.00 — Велопробег «Тула Оружейная». Маршрут велопробега пройдет по улице Металлистов, Казанской набережной и завершится на площади Ленина. Предварительная регистрация участников не требуется.

18.00−21.00 — Праздничный концерт — Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова; - Концертная программа Тульской областной филармонии

21.00 — праздничный салют

ЦПКиО им. П.П. Белоусова

10.00 — Массовый забег «Бегущие сердца оружейников» при участии сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Дистанцию на 400 и 700 метров пробегут дети, а взрослые выйдут на дистанцию 4 км. Для участия в забеге требуется электронная регистрация: https://russiarunning.com/event/rha2020.

Тульский государственный музей оружия

15.00−21.00 — Тематические пешеходные экскурсии: «Тула оружейная», «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы», «Стальные стражи», «Аллея Славы знаменитых г. Тулы» — Интерактивные экскурсии: «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности»; - В здании музея на территории Тульского кремля: «На южных рубежах стоять крепко!» — Демонстрация видеофильмов о выдающихся тульских оружейниках (конференц-залы, здание-шлем).

15.00−21.00 — Интерактивные площадки на территории музея: «Фронтовая почта», «Я управляю «Смерчем», «Я управляю «Ураганом»

15.00−21.00 — Демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства (зал Славы российского оружия, здание-шлем)

20.50−21.00 — Праздничное светомузыкальное представление

Казанская набережная

14.00−15.00 — Интерактивная программа «Потехе — час» на Казанской набережной. В программе: игры оружейной слободы; танцевальный мастер-класс «Городская кадриль»; конкурс «Частушки с «Любавой»

Тульский кремль

В течение дня: Экскурсия для школьников «В гостях у Каменного Великана»

Городское пространство «Искра»

11.00−13.00 — Театрализованные представления из репертуара Тульского государственного театра кукол: «Петрушка на войне», «Сказки у самовара»

Тульский колледж искусства им. Даргомыжского

14.00−16.00 — Открытие художественной выставки «Пейзажи оружейной столицы»

Тульская областная научная библиотека

11.00−19.00 — Книжно-иллюстративная выставка «Оружейная Тула в лицах»

Тульская областная детская библиотека

В течение дня: Обзор книг для детей по истории оружейного дела в России «Щит и меч»

Тульский областной краеведческий музей

11.30−14.30 — Knowledge — квест «Тула не только оружие ковала!»

Мемориальный музей Белобородова

12.00 — Концерт с участием солистов народной студии романса «Очарование» ГКЗ

Дом-музей Вересаева

На протяжение дня: Интерактивное мероприятие «Тульские бренды»

Музей Крылова

13.30 — Мастер-класс «Поздравительная открытка ко Дню оружейника»

Музей-усадьба Болотова «Дворяниново»

12.00 — Игра-викторина «Оружие наших Побед»

13.00 — Лекция «История Дня оружейника в России»

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