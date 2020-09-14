200 человек заболели коронавирусом в Тульской области за семь дней Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперативный штаб поделился новой актуальной статистикой по коронавирусу за прошедшею неделю, с 7 по 14 сентября. Так, за 7 дней в области было установлено 272 случаев выздоровления от коронавируса. Так, инфекцию смогли победить жители Тулы и других районов области. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 8616 человек.

Заболевших же за неделю оказалось значительно меньше - 200 новых случаев. Инфекция подтвердилась у жителей 20 районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Не выявлены новые случаи в Арсеньевском, Воловском, Дубенском, Плавском, Куркинском и Тепло-Огаревском районах, а также в рабочем поселке Новогуровский. В общем же количестве коронавирусная инфекция была подтверждена у 9654 человек.

Есть и печальная статистика. Так, за прошедшую неделю с подтвержденным коронавирусом скончались 13 человек. Это жители Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов в возрасте от 44 до 95 лет. У 9 пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Всего от COVID-19 с начала эпидемии умерло 348 жителей региона.