Тульские музейщики получили премию Правительства России

Фото: ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»

9 сентября 2020 года в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Правительства Российской Федерации в области культуры за 2019 год.

Премии присуждаются деятелям и работникам культуры на наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.

В числе отмеченных проектов — «Тульский музей изобразительных искусств: перезагрузка в 100-летний юбилей»

Лауреатами премии стали сотрудники ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»: генеральный директора Роман Викторович Гаврилин, первый заместитель генерального директора Марина Николаевна Кузина, заведующая отделом хранения Тульского музея изобразительных искусств Галина Дмитриевна Ересько.