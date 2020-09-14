ЦО №53 в тульском пос. Иншинский перешел на дистанционный формат обучения

Фото: Администрация Тулы

В Туле в пос. Иншинский ЦО №53 перешло на дистанционный формат обучения. Причиной этому стала вспышка коронавируса — сразу у нескольких педагогов тест на COVID-19 показал положительный результат.

В связи с этим в здании незамедлительно были организованы дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. На основании предписаний регионального Роспотребнадзора все сотрудники школы также сдали анализы на коронавирус и были направлены на самоизоляцию.

Планируется, что дистанционная форма обучения в иншинском ЦО будет сохраняться на протяжении двух недель.