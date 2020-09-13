Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 сентября 2020: 28 заболевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 сентября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области число заболевших за минувшие сутки достигло 28 человек. Среди выздоровевших - 33 человека из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизни 2 человек.

Статистика

Что касается эпидограничений, то их почти не осталось. В Тульской области открыты парки, скверы, общественные пространства. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Можно посещать спектакли, цирковые представления и концерты. Разрешена работа музеев, кинотеатров, бильярдных и боулинга.

В регионе можно проводить деловые, зрелищные и культурные мероприятия. Открываются ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.