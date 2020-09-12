Дмитрий Миляев: Наша совместная задача - сделать наш город чистым и красивым Фото: материалы пресс-служб

Субботник проходит во всех муниципальных образованиях по инициативе Губернатора Алексея Дюмина.

В Туле на субботник вышли сотрудники и руководители муниципальных органов власти, территориальных управлений, работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, жилищно-коммунальных служб, предприниматели и все неравнодушные жители города.

Фото: материалы пресс-служб

Генеральная уборка территорий прошла, в том числе в историческом центре Тулы. На ул. Металлистов, Казанской набережной, Крестовоздвиженской площади участники субботника убирали мусор, сажали деревья, пропалывали клумбы. В ходе субботника было высажено более 100 деревьев – липы, яблони, клены, и свыше тысячи кустарников.

На Крестовоздвиженской площади Дмитрий Миляев принял участие в посадке молодых деревьев.

Фото: материалы пресс-служб

Глава городской администрации отметил, что впереди знаменательные для города события – День оружейника, День города и 500-летие Тульского кремля. Встретить праздники Тула должна достойно. Субботники помогают сделать город чище и комфортнее:

- Мы сообща приводим в порядок территории, где мы живем. Неделю назад мы провели общегородской субботник, силами городской администрации выходили в те места, которым было необходимо дополнительное внимание. Сегодня по поручению Губернатора Алексея Дюмина проводится общеобластной субботник. В этот раз гораздо больше людей вышли на генеральную уборку города. В два раза больше объектов, которые подвергаются уборке. Это хорошая традиция. Мы все здесь живем, основная наша зада сделать нашу жизнь красивее, лучше, а это можно сделать только сообща. В преддверии знаменательных праздников всем тулякам будет приятно наблюдать красивый и чистый город.

Фото: материалы пресс-служб

После посадки деревьев Дмитрий Миляев проинспектировал ход уборки и состояние территорий исторического центра города. По ходу был дан ряд распоряжений, в том числе на Казанской набережной обновить все клумбы, привести в порядок тротуарную плитку, проверить состояние всех урн, лавочек.