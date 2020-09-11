В Туле демонтировали опасный балкон на ул.Октябрьской

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Вчера вечером, 10 сентября, туляки сообщили в социальных сетях про отваливающийся балкон на улице Октябрьской.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

По фото видно, что все «тело» балкона уже сильно отошло от стен многоквартирного дома. При этом, сама квартира жилая. Туляки испугались, что такой покошенный судьбой балкон может свалиться в любом может и привести к трагедии.

Однако сегодня, 11 сентября, шаткую конструкцию демонтировали, оставив только основание, которое посчитали неиспорченным. Отметим, что ремонт балконных конструкций лежит на плечах либо управляющей компании либо же собственника квартиры. А зависит это от того, какая именно часть балкона признана аварийной, а далее устанавливается кому именно эта часть принадлежит — УК или гражданину.