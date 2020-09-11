В Тульской области экс-начальник Ясногорского УФСИН попался за махинации по отчетным документам Фото: Алексей ФОКИН

В Ясногорском районном суде вынесли приговор в отношении экс-сотрудника УФСИН. Так, мужчина обвиняется в совершении семи преступлений, основанных на использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, а основываясь на личных интересах, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, и охраняемых законом интересов общества и государства.

Установлено, что 11 жителей Ясногорского района, которые должны были пройти исправительные работы с удержанием процентов из заработной платы в доход государства, своё судебное наказание так не отбыли. Чтобы сокрыть свое бездействие в контроле этих осужденных, с июня 2018 года по май 2019 года начальник Ясногорского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по региону документально оформлял приём наказанных на работу. И все бы ничего, но обустраивал он их в организацию, которая с января 2018 года больше не действовала. Далее, он указывал, что все осуждённые прошли свое наказание именно в этом организации.

Суд признал экс-начальника Ясногорского УФСИН виновным и назначил ему в наказание штраф на 120 000 рублей с запретом на 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в учреждениях и органах.