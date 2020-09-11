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Коронавирус Covid-19

Двое жителей Тульской области скончались с подтвержденным коронавирусом

Последние новости о коронавирусе в Тульской области ан 11 сентября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Двое жителей тульской области скончались с подтвержденным коронавирусом

Двое жителей тульской области скончались с подтвержденным коронавирусом

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 11 сентября, появились новые данные о коронавирусе в Тульской области. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 27 новых случаев заражения инфекцией. Ее подхватили жители Тулы и других районов области.

Однако, есть и позитивная статистика. За прошедший день из медучреждений было выписано 39 жителей региона, которые смогли победить коронавирусную инфекцию. О своём выздоровлении они узнали после прихода повторных отрицательных результатов теста на «ковид».

При этом, не заканчиваются и смертельные исходы. Так, за прошедший день было зафиксировано еще 2 летальных исхода у людей с подтверждённым коронавирусом.

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