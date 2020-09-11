В Туле почтили память Героя России Дмитрия Горшкова Фото: материалы пресс-служб

10 сентября в Туле почтили память Героя России старшего лейтенанта милиции ОМОН Дмитрия Горшкова. Памятное мероприятие прошло на Аллее Славы Смоленского кладбища.

Отметим, что во время выполнения своих служебных обязанностей в Северо - Кавказском регионе Дмитрий под огнём противника выносил на себе сослуживца, однако был смертельно ранен снайпером-боевиком. Военный скончался на месте происшествия от полученных травм. Еще 30 декабря 1999 года по приказу президента РФ старший лейтенант милиции был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Перед началом памятного мероприятия, в храме, который находится на территории Управления Росгвардии прошла литургия в память о погибших бойцах. В ней приняли участие руководство и личный состав региональной Росгвардии, начальник регионального УМВД, учащиеся и директор школы, в которой учился Дмитрий, а также вдова Елена и его сын Евгений Горшковы.

Так, присутствующие почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы к его могиле.