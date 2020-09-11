В Тульской области поймали скрывавшегося криминального преступника из лихих 90-х

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В ходе розыскных работ оперативные службы тульского и воронежского УФСИН совместно с сотрудниками МВД задержали особо опасного преступника, который скрывался на территории Тульской области. Мужчина находился в федеральном розыске с 2006 года.

Задержанным оказался 46-летний яркий криминальный представитель лихих 90-х Корогодин О.Н.. В начале 2000 годов мужчине заочно вынесли приговор в Октябрьском районном суде Мурманска, который назначил преступнику в виде наказания 6,5 лет лишения свободы за вымогательства и грабежи. С тех пор преступник находился в розыске.

Однако вчера, 10 сентября 2020 года, беглец был задержан оперативниками ФСИН и МВД в одной из деревень Тульской области. У мужчины обнаружили поддельный паспорт и водительское удостоверение на имя Беленьких М.А.