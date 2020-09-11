Тульские студенты заподозрили своего педагога по философии в употреблении "запрещенки" Фото: Алексей ФОКИН

10 сентября Тулу окатила волной необычная новость о преподавателе одного из вузов города. Студенты сами рассказали СМИ об их странном онлайн-занятии с педагогом. Обучающихся напрягло поведение педагога, которое показалось им больше, чем просто странным, они посчитали, что мужчина ведёт пару под воздействием наркотических веществ.

Данный подозрительный преподаватель ведёт у студентов занятия по философии. На этот раз пара проходила онлайн— с помощью платформы Zoom. На видео, которым поделились туляки с MySlo, видно, что у мужчины заторможенные реакции, неоправданные и нелогичные паузы, путающаяся речь, повторы. Хоть студенты и посмеялись над достаточно комичным поведением преподавателя, однако не стали это спускать с рук и поделились таким конфузом со СМИ.

Имя и фамилия педагога остаётся в тайне, эти данные огласке не давались, как и название вуза. Был ли их педагог «под чем-то» или нет — пока остаётся загадкой.