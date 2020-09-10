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11 сентября некоторые жители Тулы останутся без электричества

публикуем список адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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11 сентября некоторые жители Тулы останутся без электричества

11 сентября некоторые жители Тулы останутся без электричества

Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 11 сентября, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это будет связано по причине проведения плановых работ на объектах электроснабжения, об этом сообщает ТГЭС.

В связи с этим 11 сентября с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Штыковая, 45, 41, 43, 47, 49-а; ул. Комсомольская, 20

ул. Металлургов, 51, 55, 55-а, 49, 49-в, 47-а, 49-б, 51-а, 53, 55-б, 59

пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.); ул. Вересаева, 24, 26, 118-128 (чётн.), 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3; ул. Первомайская, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17-31 (нечётн.)

ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6; ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б; Демидовская пл., 1-а, 1-б

п. Старо-Овсянниково, 54-70 (чётн.), 71, 62-а, 15-37 (нечётн.), 35-а, 33-а

С 09:00 до 13:00:

п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3; пр-зд Шахтёрский, 9, 4; п. Победы: ул. Кирпичная, 1-15; ул. Мичурина, 19, 21; ул. Октябрьская, 10, 11, 12; ул. Фрунзе, 9, 10; ул. Автомобилистов, 12, 18, 10, 6-а

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